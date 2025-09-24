Geçitköy’de önceki gün 12.30 sıralarında bir hurdalıkta spiral makinesiyle hurda araç kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Yangın sonucu yaklaşık 200 metrekarelik alanda kuru ot, hurdalık malzeme ve konu hurda araç yanarak zarar görürken konuyla ilgili olarak 54 yaşındaki M.D ve 38 yaşındaki İ.Ö tutuklandı.

Zanlılar teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, zanlıların “ihmalkârlıkla yangına sebebiyet verme” suçundan tutuklandığını kaydetti. Emniyet almadan hurda aracı kesen M.D ve İ.Ö, hurda aracın koltuğuna da 1.000 TL’lik hasar verdiklerini itiraf etti. Zanlılar davalarına “kabul ediyorum” yanıtı vererek suçlarını kabul etti.

Mahkeme, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, her biri için 30’ar bin TL nakit ve KKTC vatandaşı 1’er kefilin imza edeceği 300’er bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmalarına karar verdi.