Çatalköy’de önceki gün 218 promil alkol tesiri altında, boşandığı eşinin aracının kapısını açarak konuşmak için zorlayan daha sonra da eşinin cep telefonunu hasara uğratan M.D tutuklandı.

‘Kasti hasar’, ‘Uygunsuz hareket tavır’, ‘Sarhoşluk’ suçlarından tutuklanan zanlı M.D, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlının yakın tarihlerde benzer suçları eski eşine karşı yine işlediğine dikkati çekerken, Başsavcılık adına mahkemede hazır bulunan Senem Palabıyık kadına yönelik şiddet suçlarının arttığına dikkati çekti, zanlının kısa sürede eski eşine yönelik birden fazla aynı suçları işlediğine değindi.

Polis memuru, zanlı M.D önceki gün 218 miligram alkol tesiri altında boşandığı eşinin kullanımındaki aracın kapısını açarak konuşmaya zorladığını söyledi. Zanlının kendi babasının evinde eski eşinin cep telefonunu hasara uğrattığını ve babasının da ifade verdiğini kaydeden Polis, zanlının 27 Haziran tarihinde eski eşine ‘Cinsel taciz’, ‘ ithali lisan rahatsızlık’, ‘Mülke Tecavüz’, 20 Eylül tarihinde de ‘Telefonda tacizlik’ suçu işlediğini anımsattı.

Polis, yapılan tüm ikazlara rağmen zanlının suç işlemeye meyilli bir kişi olduğunu ifade ederek müştekinin hayatından endişe ettiğine dikkati çekti. Polis, zanlının yargılanıncaya kadar Merkezi Cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, işlenen suçların yakın tarihlerde, polisin tüm ikazlarına rağmen devam ettiğine değinerek zanlı M.D yargılanıncaya kadar 6 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.