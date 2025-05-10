Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Hülya Avşar Cup yapılacak Hülya Avşar gösteri maçı, tek erkek finali ve ödül töreniyle turnuva sona eriyor.

Genç tenisçilere ve engelli sporculara yapmış olduğu destekleriyle, 24 yıldır Turnuvaları gerçekleştiren, Türkiye'nin ve ülkemizin sevilen ismi Hülya Avşar'da Perşembe gününden itibaren turnuvada yerini aldı. Hülya Avşar'ın katılımı turnuvaya renk kattı.

Turnuva bugün oynanacak Hülya Avşar gösteri maçı, tek erkek finali ve ödül töreni ile sona erecek.

8 Mayıs Perşembe Maç Sonuçları:

OPEN ERKEK

Emirhan Bulut - Kaan Dönmez 6-1 6-1

Mustafa Zorba - Florin Sorodoc 4-6 2-6

Bekir D. Esendağlı - Aren Baybars 6-1 4-6 3-6

Ramazan K. Oktay - Umut Akkoyun 6-4 7-6

OPEN KADIN

Melis Sezer - Cemre Anıl 6-1 6-0

Rebeka Antal - Adelina Lachinova 0-6 0-6

OPEN ÇİFT ERKEK

Aren Baybars - Emirhan Bulut / Florin D. Sorodoc - Chaudhary M. Ahmed 6-3 6-3

Kaan Dönmez - Bekir Devran Esendağlı - Ramazan Kaan Oktay - Umut Akkoyun 3-6 2-6

OPEN ÇİFT KADIN

Melis Sezer - İpek Çevik / Sahil E.Yerebakan - Girne U. Yerebakan 6-2 6-3

Şengül Tilki - Nadir Çınarlılı / Cemre Anıl - Seven Oral 6-3 6-2

40+ ERKEK

Andrey Polischek - Emre Debreli 6-1 7-5

Mariano Marino - Çağın Öztenay 6-3 6-3

Mehmet Sonat - Dimitri Cebotari 6-3 6-4

Fikret Veysi - Erge Günser 4-6 3-6

40+ ÇİFT ERKEK

Burak Gazi - Özgü Samioğlu / Nick grant - Aaron flamson 6-4 4-6 10-6

50+ ERKEK

Andrey Polischuk - Börte Barlasoğlu 6-0 6-2

Korhan Akın - Burak Gazi 6-2 2-1 RT

Aaron Flamson - Vural Yurdatap 6-1 6-0

Jean C. Shrotter - Orhan Şevket 6-1 6-4

50+ KADIN

Sibel Özaksakal - İpek Uzunoğlu 6-4 6-3