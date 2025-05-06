Hülya Avşar Cup, KKTF Kortlarında 2. Gününde Yoğun İlgi ve çekişmeli maçlarla devam etti.
Yüksek tempolu ve çekişmeli maçlarla başlayan organizasyonda, sporseverler tenis dolu bir gün yaşadı. Turnuvanın ikinci gününde oynanan maçlarda birbirinden iddialı isimler karşı karşıya geldi.
Büyük heyecan içinde başlayan turnuvada ikinci gün sonuçları şu şekilde ;
5 MAYIS PAZARTESİ MAÇ SONUÇLARI :
Aristote Mabele - Aber Esat 5-7, 2-6
Berk Karabulut Kıvanç Öztuğ 0-6, 0-6
Ömer Anil- Kaan Dönmez 0-6 0-6
Ahmet M. Chaudhary - Cemre Yeşil 6-0 6-0
Enver Ada Gençel - Sami A. Sarpten 6-2 6-1
Erdal arabacioğlu-Ege Tekin 6-0 6-0
Devin Bedevi-Fuat Abiş 0-6 0-6
Akay Ali Sağkanat - Arel Şahin 6-1 6-0
Deniz Varoğlu- Can Alp Kırcan 1-6 0-6
Amir Utyugulov - Adeola J. Okulola 6-0 6-0
Rüzgar Vural - Asim Aras Astan 5-7 1-6
Yalın Yurtsever - Konstantin Kan 1-6 0-6
Mine Onbaşı - Çise Köse 6-3 6-4