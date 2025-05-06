GreenPedal Bilardo takımı sporcuları Osman Şanlısoy ve Mustafa Alnar dünyanın en prestijli 3 turnuvasından biri olan UK OPEN Turnuvası‘nda mücadele ediyor.

Turnuva 6-11 Mayıs tarihleri arasında , Telford International Center, Birmingham'da gerçekleşiyor. 35 farklı ülkeden dünyanın en iyi 256 bilardo sporcusunun katılacağı organizasyon, SKYSPORT ve WNT üzerinden tüm dünyada canlı yayınlanacak!

24 masada kesintisiz yayın, 2 ana masa ise global yayında öne çıkacak!

Bu büyük organizasyon, boks ve darts gibi dünyaca ünlü etkinliklerin de mimarı olan MATCHROOM tarafından düzenleniyor.