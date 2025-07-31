Lefkoşa Türk Belediyesi, ağustos ayı boyunca Lefkeliler Hanı’nda akustik konserler düzenleyecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu barındıran Büyük Han arkasındaki Lefkeliler Hanı, LTB Akustik Sahne konserlerine ev sahipliği yapacak.

Her salı akşamı saat 20.00 ile 22.00 arasında düzenlenecek LTB Akustik Sahne konserleri ücretsiz ve halka açık olacak. Programda ülkenin sevilen sanatçılarının yanı sıra Lefkoşa Belediye Orkestrası bünyesindeki Latin Trio da sahneye çıkacak. Tarihi dokunun müzikle harmanlanacağı LTB akustik sahne konserleri başkent Lefkoşa’da yaza renk katacak.

Konser programı şu şekilde:

“5 Ağustos Salı: Derviş & Çağıl İşgüzar, 12 Ağustos Salı: Grup Reva, 19 Ağustos Salı: Ayşu Mişon, 26 Ağustos Salı: LBO Latin Trio Konseri (final konseri).”