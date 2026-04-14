Meclis Başkanı Öztürkler, Meclis’in “hayat pahalılığını durduran yasa tasarısıyla ilgili ortak bir karar alınana kadar açılmayacağını” söyledi; “Hükümet yasa ile ilgili net tavrını ortaya koymadı” dedi

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı. Toplantı saat 10.45'te başlayarak, kısa sürede tamamlandı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bu hafta toplanmayacağı, hükümetin süreçle ilgili kararını değerlendireceği ve yeni yol haritasının önümüzdeki hafta netleşeceği belirtildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, hükümetin hayat pahalılığı düzenlemesi konusunda uzlaşmacı bir tavırla hareket etme niyetinde olduğunu, atılacak adımın ne olacağına ilişkin değerlendirmeler için ise süre talep ettiğini söyledi.

Öztürkler, dün grup temsilcilerinin katılımıyla yapılan Danışma Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nun, “hayat pahalılığını durduran yasa tasarısıyla ilgili ortak bir karar alınana kadar açılmayacağını” söyledi; “Hükümet yasa ile ilgili net tavrını ortaya koymadı” dedi.

Öztürkler, geçtiğimiz Perşembe, Meclis Genel Kurul çalışmalarına ara verdiğini, dün Başbakan Ünal Üstel ile bazı değerlendirmeler yaptıklarını, “istenmeyen olaylar yaşanmaması adına ortak akıl zeminin arandığını” ifade etti.

UBP’nin, “gerginliğin azaltılması ve ortak akıl yolunun bulunması yönündeki fikirlerini ortaya koyduğunu” söyleyen Öztürkler, “Hükümetin değerlendirme süreçleri devam edecek. Uzlaşma yönetiminin ne olacağı konusunda süreye ihtiyaçları olduğunu ifade ettiler” şeklinde konuştu.

Öztürkler, “Açıkçası bir karara varılmadan hiçbir şey yok gibi genel kurul çalışmalarına devam etmenin mantıklı olmayacağını ifade ettim.

“Olağanüstü bir süreç yaşanmazsa genel kurulun bu hafta çalışması mümkün görünmüyor” diyen Öztürkler, “Oturuma ara verdiğimiz için komiteler şu anda çalışmıyor. Bekleyen yasalar gündeme gelmiyor. Bu ortam artık ortadan kalkmalı” dedi.

“Hükümet yasa ile ilgili net tavrını ortaya koymadı” diyen Öztürkler, “Hem Bakanlar Kurulu hem de Meclis Grubu’nda değerlendirmeye ihtiyaçları var. Bu organlar çalışmadan bir şey diyemiyorlar” ifadelerini kullandı.