Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, tüp gaz ve akaryakıta yapılan zamları eleştirdi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin “iş bilmezlikleri, liyakatsiz atamaları ve halktan kopuk tutumlarıyla” ülke ekonomisini çökerttiğini ve devletin borç yükünün tarihte görülmemiş bir seviyeye çıkardığını savundu.

“UBP-DP-YDP hükümeti, her zaman olduğu gibi faturayı yine çalışanlara, üreticilere, emeklilere, dar ve sabit gelirlilere kesmiştir” ifadelerini kullanan Bengihan, seçim öncesinde “devlet imkanlarının bol keseden harcandığını” ve “yüzlerce yandaş istihdamı” yapıldığını ileri sürdü.

Bengihan, seçimlerin hemen ardından tüp gaza 55 TL, akaryakıta ise 3,5 TL zam yapıldığını belirterek, bu artışların üretim maliyetlerini doğrudan yükselteceğini söyledi.

Tarım, hayvancılık, taşımacılık ve turizm sektörlerinin olumsuz etkileneceğini belirten Bengihan, “Zaten zor durumda olan halkın yaşamı daha da güçleşecektir” dedi.

Bengihan, “Hükümet edenler halkın refahını ve mutluluğunu artırarak insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlaması gerekirken, aksine insanlarımızın hayatını çekilmez hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Gençlerin geleceklerini başka ülkelerde aradığını, çalışan ve emeklilerin ise günden güne yoksullaştığını savunan Bengihan, “UBP-DP-YDP hükümetinin ülkemize ve halkımıza zarardan başka verecek hiçbir şeyi yoktur. Derhal istifa edip halkın önünü açmaları, yapacakları en doğru iş olacaktır” dedi.