Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, akaryakıta ve tüp gaza yapılan zamların bütün tüketim maddelerine yansıyacağını belirterek, “Bu zamlar derhal geri alınmalıdır.” dedi.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, ülkede son dönemlerde yapılan zamların çalışanların ve halkın alım gücünü ciddi olarak azalttığını belirtti.

“Özellikle son olarak akaryakıta ve gaza yapılan zamlar, yalnızca orada kalmayacak ve otomatik olarak bütün tüketim maddelerine yansıyacak. Halkımızın alım gücünü, ciddi olarak daha da düşürecek.” diyen Bıçaklı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde hükümette bulunan üç siyasi partinin aldığı oy oranına işaret ederek, halkın hükümete güven duymadığını savundu.

Bıçaklı, ülkeyi yönetme yetkisini kaybettiğini ve bütçe açıklarını kapatmak için aşırı zam yapmaya devam ettiğini iddia ettiği hükümetin yapması gereken tek şeyin istifa edip, ülkeyi erken seçime götürmek olduğunu görüşünü ifade etti.