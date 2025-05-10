Haravgi ve diğer gazetelere göre, Hristodulidis gazetecilerin sorularına karşılık, eylem günü avcıların örgüt başkanına telefon ettiği için şahsına ve eylemi yönetmekte aciz kaldığı için polise yönelik eleştiriler ile Adalet bakanının istifasının istenmesini seçim propaganda kampanyası olduğunu, hükümetinin bu kampanyaya katılmayacağını söyledi. Hristodulidis bunun, AKEL’in Harçiotis’e 6 ya da 7’nci istifa çağrısı olduğunu belirtti.

AKEL Milletvekili Aristos Damianu ise, Hristodulidis’in açıklamasına karşılık, Başsavcılığın açıklaması ile polisi ve siyasi amiri olan Adalet Bakanı’nı avcıların eylemindeki icraatları konusunda ortada bıraktığını, Harçiotis’in Adalet Bakanlığı koltuğuna oturacak siyasi yeterliliğe sahip olmadığını söyledi.

DİSİ ise binlerce kişiyi güvenli ve özgür seyahat hakkından mahrum eden keyfi eylemlere müsamaha gösterildiği şikayetinde bulundu.