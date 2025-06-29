Güney Kıbrıs’ta Mayıs 2026'da yapılacak genel seçim ile 2028 yılında düzenlenecek Başkanlık seçimine yönelik araştırma yapıldı.

Politis gazetesinin yayınladığı “Unitrust” tarafından yapılan araştırmaya göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bir sonraki seçimde ikinci tura kalabilmesi için aşırı sağ Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM) oylarına ihtiyacı var.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 48'inin "kötü/çok kötü" bir başkan olarak seçtiği Hristodulidis, ELAM'ın yanısıra merkez partiler ve DİSİ’den de bir miktar oy alarak ikinci tura kalabilecek.

Eski Sayıştay Odisseas Mihailidis’in kurduğu “Alma” partisinin de siyasi arenaya dahil olmasıyla dengelerin değiştiğine işaret eden gazete, iki büyük parti olan DİSİ ile AKEL üzerindeki baskının aynı dinamiklere sahip olmadığını ve merkez partilerin de yok oluş riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Araştırmada, seçmenlerin oy vermesini etkileyecek en önemli iki unsurun yolsuzluk (yüzde 33) ve Kıbrıs sorunu (yüzde 25) olduğu da görüldü.