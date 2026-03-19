Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun geçmişe kıyasla, artık NATO'ya katılımdan yana tavır takındıklarını ifade etti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Hristodulidis, Avrupa Politika Merkezi’nde (EPC) gerçekleştirilen görüşmede NATO’ya katılımla ilgili soruları da yanıtladı.

NATO'ya katılımın Türkiye’nin tutumu yüzünden şu anda mümkün olmadığını ve Türkiye’nin bu konuda veto kullanacağı iddiasında bulunan Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin siyasi şartlar izin verdiğinde başvuruda bulunmaya hazır olmak için, teknik ve operasyonel hazırlıklar yaptığını dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu’daki kriz karşısındaki tutumu konusunda ise Hristodulidis, ülkenin tarafsız bir pozisyona sahip olmadığını ve bölgedeki tüm devletlerle pozitif bir iş birliği ajandası takip ettiğini dile getirdi.

Örnek olarak gerek İsrail gerek de Filistin’le sahip oldukları mükemmel düzeydeki ilişkilere atıfta bulunan Hristodulidis, buna paralel olarak olumlu bir karşılık gelmesi halinde, Güney Kıbrıs’ın İsrail ile Lübnan arasında gerçekleştirilecek bir görüşmeye ev sahipliği yapması olasılığının değerlendirildiğini iletti.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın oldukça kritik bir jeopolitik konjonktürde istikrar unsuru ve diyalog köprüsü olarak faaliyet göstermek istediğini de dile getirdi.

Haravgi’de yer alan bir habere göre ise Hristodulidis Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs sorununun çözüm anahtarını elinde tutan Türkiye’ye çözümün faydalarını gösterecek araçlara sahip olduğunu öne sürdü.

Hristodulidis açıklamasında Ankara’nın yalnızca, çözümün faydalarının mevcut durumun korunmasından daha fazla olduğunu anladığı takdirde çözüme yönelik hareket edeceğini de ileri sürdü.

Buna paralel olarak Orta Doğu’daki krizin sona ermesinin ardından Kıbrıs’taki İngiliz Üsleriyle ilgili olarak İngiltere’yle diyalog başlatılmasının gerekliliğini de vurgulayan Hristodulidis, AB’nin bölgede daha aktif bir rol oynamasına ilişkin çağrıda da bulundu.

Hristodulidis Kıbrıs, Türkiye, Avrupa Birliği (AB), NATO ve bölge için bir “win-win” (kazan kazan) durumuna sahip olabileceklerini de sözlerine ekledi.