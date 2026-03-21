Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 14 Mayıs’ta Yunan Meclisi’nde konuşma yapacak.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis'in mecliste konuşma yapma yönündeki resmi davetini kabul ettiğini yazdı.

Hristodulidis’in dün Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis’i kabul ettiğini yazan gazete Hristodulidis’in bu daveti ayrıca “tarihi bir an” olarak nitelendirdiğini belirtti.

Habere göre Hristodulidis, Kaklamanis’e daveti için teşekkür etti ve bunu hem kendi hem de ülkesi için “onur” olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis görüşme sırasında Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısına katıldığını burada Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ortaya koydukları belirli hedefleri yerine getirdiklerini de söyledi. Yunan Meclis Başkanı Kaklamanis ile görüşme sırasında Orta Doğu’daki gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını ifade eden Hristodulidis, Orta Doğu’daki gerilimin azaltılması için inisiyatiflerin üstlenilmesi gerektiği üzerinde de durduklarını belirtti.

Hristodulidis, savaşın sorunlarla değil diplomasi ile çözümlenebileceğini de söyledi.

Yunanistan Meclis Başkanı Kaklamanis ise açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, AB Konseyi dönem başkanı olarak etkisini olabildiğince kullanması gerektiğini belirtti. Enerji ve pahalılık konusunda bazı şeylerin yapılması gerektiğini ifade eden Kaklamanis, pahalılık ve enerji konusunun küresel οlgular olduğuna da dikkati çekti. Kaklamanis Hristodulidis’in, 14 Mayıs’ta Yunan Meclisine konuşacağını ifade etti.

Kaklamanis, Yunan Meclisi tarihinde ilk kez, Rum Yönetimi Başkanı’nın Yunan Meclis’inin davetini kabul ederek mecliste konuşma yapacağını belirtti.

Kaklamanis Dimitriu görüşmesi

Gazete aynı haberde Kaklamanis’in dün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile de bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Kaklamanis görüşme sırasında Yunanistan ve diğer AB üyesi ülkelerin, mart ayı başında Hristodulidis’in yaptığı Güney Kıbrıs’ın savunmasının desteklenmesi çağrısına verdiği olumlu yanıttan da bahsetti.

Kaklamanis, Yunanistan ve diğer ülkelerin Güney Kıbrıs’ın güvenliğinin Avrupa Birliğinin güvenliği olduğunu kabul ettiğini belirtti ve bu uyanışın; kriz nedeniyle fırsat değil gelecekte de etkili ve kalıcı olması temennisinde bulundu.