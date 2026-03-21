Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu , “Şiir sustuğunda insanlık da susar” dedi ve şiirin insanlığın ortak vicdanı olduğunu kaydetti.

KED Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Soyalan mesajında Ortadoğu’da ve tüm dünyada kalıcı barışın sağlanmasını diledi ve Kıbrıs’ta da barışın, huzurun ve ortak yaşam kültürünün güçlenmesini temenni etti.

Ortadoğu'da yaşanan savaşlarla birlikte, savaşların gölgesinde bu günün kutlandığını vurgulayan Soyalan, "Acının, yıkımın ve kayıpların arasında, şiirin sesi daha da kıymetli, daha da gerekli hale geliyor" dedi.

“Acının, yıkımın ve kayıpların arasında, şiirin sesi daha da kıymetli, daha da gerekli hale geliyor.” diyen Soyalan, şiirin insanları birbirine yaklaştıran, sınırları aşan ve kalpleri ortak bir duyguda buluşturan en güçlü köprülerden biri olduğunu vurguladı. Soyalan, “Bugün bizlere düşen, kelimeleri barış için çoğaltmak, umudu diri tutmak ve savaşa karşı ortak bir vicdan geliştirmektir.” ifadelerini kullandı.