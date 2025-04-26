Haravgi gazetesinin konuyla ilgili haberine göre Hristodulidis ile Vucic dün Belgrad’da yaptıkları görüşmede iki ülkenin mükemmel düzeydeki ikili ilişkileri yanında ticari alışverişler alanındaki ilişkilerinin daha da güçlenmesini ele aldılar.

Gazete Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Hristodulidis'in 2026 yılındaki AB Konseyi dönem başkanlığı ışığında Güney Kıbrıs’ın, Sırbistan’ın AB üyeliğiyle ilgili esaslı bir ilerleme kaydedilmesi için çalışma isteğine yönelik mesaj da verdi.

Hristodulidis Kosova konusunda ise Sırbistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam anlamıyla desteklediklerini söyledi.

Rum Yönetiminin Sırbistan’da gerçekleştirilecek EXPO 2027’ye katılacağını da açıklayan Hristodulidis, Sırbistan’la tüm konularda hemfikir olduklarını belirterek, aralarındaki iş birliğini savunma, güvenlik ve turizm alanında güçlendirebileceklerini görmek istediklerini ifade etti.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın birkaç hafta önce ilk kez Belgrad’da gerçekleştirilen turizm fuarına katıldığını da anımsattı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Hristodulidis’le Sırbistan Sarayında baş başa görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’a ve Hristodulidis’e, Sırbistan’ın Avrupa süreci ve ikili ilişkilerinin çeşitli alanlarda gelişmesine verdikleri büyük destekten ötürü teşekkür etti.

İki ülke arasındaki çok iyi düzeydeki ikili ilişkilere de atıfta bulunan Vucic, ilişkilerinin ticari alışverişler alanında daha fazla güçlenmesine dair siyasi istek bulunduğunu da vurguladı.

Vucic Güney Kıbrıs’ın Sırbistan’ın toprak bütünlüğüne verdiği destek, BM tüzüğü ve kararlarına saygısı nedeniyle memnuniyet duyduğunu da ifade etti.