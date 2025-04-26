Alas, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin yanlış olduğunu savunduğu politikalarının kurumu iflasa sürüklediğini iddia etti.

HP’nin daha önce düzenlediği “Yolsuzluklara Karşı Mücadele” panelinde Binboğa Ltd.’i örnek olarak gösterdiklerini kaydeden Alas, “hükümeti zamanında uyardıklarını” belirtti. Binboğa Ltd.’nin ilgili bakanlıklara değil de Turizm Bakanlığı’na bağlanmasını da eleştiren Alas, , Binboğa Ltd.’de yaşananların ülke maliyesinin bu hükümet eliyle düzeltilemeyeceğinin göstergesi olduğunu da iddia etti.