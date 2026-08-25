Rum Meclis Başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Yunanistan’ın her zaman yol gösterici olduğunu ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Güney Kıbrıs’ın elektrik bağlantısı gibi kritik bir konuyu doğru zemine oturttuğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dimitriu, “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin stratejik öneme sahip olduğunu kaydederek, projenin Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonunu kaldıracağına ve bölgedeki jeopolitik rolünü güçlendireceğine işaret etti.

Habere göre Dimitriu, GSI projesinin Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Avrupa Birliği için yeni enerji imkanları sunduğunu ve bunun, akıllarda tutulması gereken önemli bir mesaj olduğunu belirtti.