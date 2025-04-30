Hristodulidis ile Montenegro arasındaki görüşmelerin gündeminde Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı öncelikleri, iki ülke arasındaki ilişkiler, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Orta Doğu’daki durumun bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in ziyaretinin Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığını üstlenecek olması çerçevesinde yapıldığını belirtti.

Hristodulidis’in Lizbon’daki başbakanlık sarayına varışında karşılandığını ve bunun akabinde ziyaretçi defterini imzaladığını kaydeden gazete, Hristodulidis’in ziyaretçi defterine “Kıbrıslı” bir başkanın onlarca yıldır gerçekleştirdiği ilk iki günlük ziyaret olması dolayısıyla Lizbon’da bulunmaktan çok mutlu olduğunu yazdığını iletti.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın 2026 yılındaki AB Konseyi dönem başkanlığı hazırlıklarıyla ilgili olarak Portekiz’le yapacakları görüşmeleri ayrıca iki ülke ve halk arasındaki samimi ve dostane ilişkileri nasıl güçlendireceklerini merakla beklediğini de dile getirdi.

Bunun akabinde Hristodulidis ile Montenegro’nun baş başa görüştüğünü ve bunu iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin izlediğini yazan gazete, Hristodulidis’in Portekiz’in ardından Avrupa Halk Partisi toplantısına katılmak üzere İspanya’nın Valensiya kentine geçtiğini ifade etti.

Habere göre Hristodulidis’in basın bürosu müdürü Viktoras Papadopulos da yaptığı yazılı açıklamada, Hristodulidis’in Avrupa Halk Partisi başkanının seçilmesiyle ilgili oy hakkını kullandığı kongre alanına gittiğini, ardından da kongre çalışmaları ile yapılan konuşmaları izlediğini ifade etti.

Hristodulidis’in dün akşam ise Avrupa Halk Partisi tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Halk Partisi mensubu partilerin başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılmasının beklendiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in bugün ise Avrupa Halk Partisi başkan yardımcılarının seçimi için oy kullanacağını ve Avrupa Halk Partisi Kongresini selamlayacağını belirtti.

Gazete Hristodulidis’in yarın öğleden sonra adaya dönmesinin beklendiğini de ekledi.