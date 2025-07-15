Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, 14 Temmuz’da kutlanan Fransa’nın ulusal günü dolayısıyla Fransız Büyükelçiliği'nin düzenlediği bir etkinliğe katılmak için dün Fransız Okuluna gidişinde gazetecilere açıklamada bulunan Hristodulidis, hedefinin müzakere kazanımlarından faydalanarak uygun şartların yaratılması olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çabanın başında sosyal içerikli bir görüşmenin bile yapılmasını kabul etmediğini iddiasında bulunan Hristodulidis, bir gazetecinin ileri sürülen Türk uzlaşmazlığıyla başa çıkılması için somut öneriler olup olmadığına dair sorusuna ise “gelişmelere bağlı olarak, görüşme masasında nasıl hareket edeceğine dair yeterince alternatif senaryoya sahip olduğunu” ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise “Görüşmeler İçin Sıçrama Tahtası” başlıklı haberinde Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak başkanlık sarayında basına yaptığı açıklamalara yer verdi.

Kıbrıs sorunundaki çıkmazın ortadan kaldırılmasına dair perspektiflerin sınırlı kaldığını, New York’ta yapılacak gayriresmi beş taraflı görüşmede olgularda bir değişiklik meydana gelmesi olasılığının ise neredeyse imkânsız olduğunu yazan gazete, düşük beklentilere rağmen Rum kesiminin gayri resmi beş taraflı görüşmede de amaçlarını farklılaştırmadığını ve New York’ta perşembe günü yapılacak görüşmenin müzakerelerin sıçrama tahtası olmasını istediğine işaret etti.

Sürecin can yeleğinin güven yaratıcı önlemler olarak görüldüğünü ve her şeyin güven yaratıcı önlemlerde bir anlaşmaya varılmasının isteneceğini gösterdiğini kaydeden gazete, ancak şu ana kadar ele alınan hangi önlemler üzerinde anlaşmaya varılacağının netleşmediğini belirtti.

Başkanlık sarayında dün yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile beraberindeki heyetin New York’a gitmek üzere bugün adadan ayrılacağını dile getiren hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise, Rum kesiminin çok taraflı görüşmeye yeterince hazırlanmış, taşıdığı sorumluluğun tam olarak bilincinde ve BM’nin çabalarına esaslı bir şekilde katkıda bulunma konusunda samimi bir siyasi iradeyle katılacağını dile getirdi.

Letimbiotis, yapıcı bir tutumla aynı zamanda inisiyatifler alarak ve somut öneriler ortaya koyarak New York’taki görüşmenin, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve üzerinde mutabakata varılan çerçeve temelinde, özlü müzakerelerin de yeniden başlaması için bir sıçrama tahtası olmasını istediklerini ifade etti.

Letimbiotis, Rum Yönetiminin Kıbrıs sorununda BM Güvenlik Konseyi kararları, Avrupa müktesebatı ve AB ilke-değerleri tarafından belirlendiği üzere, iki kesimli iki toplumlu bir federasyon temelinde sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasına bağlı olduğunu da dile getirdi.

Letimbiotis BM Genel Sekreteri ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisinin çabasını desteklemek için her türlü çabayı göstereceklerini de söyledi.

New York’ta Kıbrıs sorununun özüne dair konuların ele alınmasına dair bir perspektif olup olmadığı veya görüşmenin güven yaratıcı önlemlerle sınırlı kalıp kalmayacağına dair bir soruya yanıtında ise Letimbiotis, hiçbir durumda bu genişletilmiş görüşmeye düşük beklentilerle veya çabalarının merkezinde konunun özünü tartışmak olmadan gitmeyeceklerini dile getirdi.

Kıbrıs sorununun özüne dair bir görüşme yapılması için kendilerinin bu gayriresmi görüşmeye de yeterince hazırlanmış bir şekilde katılacaklarını ifade eden Letimbiotis, bu çok taraflı görüşmenin bileşiminin öze ilişkin görüşmenin yapılmasına uygun olduğunu ve öze dair bir görüşme yapılması gerektiğini öne sürdü.

Letimbiotis, hiçbir durumda güven yaratıcı önlemler veya bunlarla ilgili bir tartışmanın, Kıbrıs sorununun özüne dair bir tartışmanın yerini alamayacağı gibi onun yerine geçemeyeceğine de işaret etti.

Letimbiotis kendilerinin istediği şeyin New York’taki çok taraflı görüşmenin, Kıbrıs sorunundaki özlü müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması için sıçrama tahtası teşkil etmesi olduğunu yineledi.

İngiltere’nin çok taraflı görüşmede muhafaza edeceği tutumun hükümeti endişelendirip endişelendirmediğine dair bir soruya karşılık ise Letimbiotis, Birleşik Krallığın BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi ve BM’de Kıbrıs sorunuyla ilgili metinleri kaleme alan taraf olarak aynı zamanda son dönemde ortaya konulan görüşmeler ve yapılan resmi açıklamalarla, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları tarafından belirlendiği üzere, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak üzerinde mutabakata varılan iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü temeline tam anlamıyla bağlı olduğunu dile getirdi.

-Görüşmede kimler yer alacak

New York’ta gerçekleştirilecek gayri resmi beştaraflı görüşmenin bileşiminin mart ayında Cenevre’de yapılanla aynı olacağını da yazan gazete, BM Genel Sekreteri Guterres ve iki lider haricinde New York’ta Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ile Yorgos Yerapetridis yanı sıra İngiltere’nin Avrupa Konularından sorumlu bakanı Stephen Doughty’nin de bulunacağını belirtti.

Avrupa Birliği’nin (AB) gayri resmi toplantıda temsil edilip edilmeyeceğine dair bir soru üzerine ise Letimbiotis, kimlere davet yapıldığı ve toplantıya kimlerin katılacağının BM Genel Sekreterinin takdirinde olduğunu söyledi.

Kendi yaklaşımları ve görüşlerinin AB’nin toplantıdaki varlığının çok olumlu ve çok yapıcı bir unsur olacağı şeklinde olduğunu belirten Letimbiotis, davetle ilgili son kararın BM Genel Sekreterine ait olduğunu öte yandan Türkiye’nin bu husustaki tutumunun bilindiğini sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise konuyla ilgili habere “Sahte Gerçekliği Sürdürmek” başlığıyla yer verirken, Rum kesiminin kamuoyunda özlü müzakerelerin sekiz yıl önce kaldığı yerden yeniden başlamasına hazır olduğunu tekrarlamayı sürdürdüğünü, ancak geçmişte ilerlemenin sağlandığı çerçeveyi kabul edip etmediğini ise söylemediğini iletti.

Alithia gazetesi de konuyla ilgili haberinde AB’nin New York’ta yapılacak gayri resmi çok taraflı görüşmede kadro dışında olduğunu yazarken, AB’nin görüşmede role sahip olmadığı gibi temsiliyeti de olmadığını yazdı.

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisi olarak atanan Johannes Hahn’ın genişletilmiş görüşmeye katılmayacağını kaydeden gazete, ne Avrupa Komisyonu ne de Avrupa Konseyinin görüşmeye temsilci göndermediğini ekledi.