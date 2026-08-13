Kıbrıs’ta 1996 yılındaki sınır ihlalleri sırasında hayatını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu için düzenlenen anma etkinlikleri, aşırı sağcı grupların ve Rum öğrencilerin katılımıyla Türk karşıtı bir provokasyona dönüştü.

Derinya Sınır Kapısı’nın güneyinde toplanan kalabalık, nefret söylemleri içeren sloganlar atarken; deniz sınırında yaşanan jet ski hareketliliği üzerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

ARA BÖLGEDE NEFRET SLOGANLARI VE IRKÇI PANKARTLAR

Aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) üyeleri, Rum motosikletli gruplar ve öğrencilerden oluşan kitle, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü ile Rum Polisi nezaretinde gruplar halinde ara bölgeye yönlendirildi. Bölgeye çelenk bırakan ve Yunan Milli Marşı’nı okuyan kalabalık, Türk halkını açıkça hedef alan eylemlere imza attı:

"Hatıraları Yol Göstericimizdir" yazılı pankart arkasında toplanan öğrenciler, "Türkler Hepiniz Öleceksiniz" ve "İSAAK ve SOLOMU Asla Unutulmaz" şeklinde tezahüratlar yaptı.

ELAM mensupları ise "Bütün Türkler Adadan Dışarı" ve "Ölümsüzler" sloganlarıyla bölgedeki tansiyonu tırmandırdı.

DENİZ SINIRINDA JET SKİ HAREKETLİLİĞİ VE GKK’DAN ANINDA TEDBİR

Karadaki provokasyon sürerken, Kıbrıslı Rumlara ait 17 adet jet ski deniz sınırına tehlikeli şekilde yaklaştı. Olası bir sınır ihlali ve güvenlik zafiyetine karşı KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik botları anında müdahale ederek deniz hattında devriye ve emniyet tedbirlerini artırdı.