Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve beraberindeki heyetin dün Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve heyetiyle, “3’üncü Yunanistan-Kıbrıs Hükümetler Zirvesi” çerçevesinde bir araya geldiğini, zirvede günlük yaşama dair teknik ve ekonomik konuların ele alındığını yazdılar.

Gazete, Miçotakis’in dünkü zirve sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altında elektrik kablosu döşenmesi projesinin (GSI) “ekonomik-teknik parametrelerinin, yeni ve güçlü yatırımcıların katılımına imkan vermek amacıyla güncellenmesi” kararını aldıklarını duyurduğunu aktardı.

Miçotakis açıklamasında Kıbrıs sorununa da değindi ve “adanın BM kararları temelinde yeniden birleşmesini desteklediklerini” vurguladı.

Gazete, Miçotakis’in belirli konulara değinen açıklamasının aksine Hristodulidis’in daha bölgesel içerikli bir açıklama tercih ettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “Avrupa Birliği’nin stratejik bağımsızlığı ve Orta Doğu’yla ilişkilerini güçlendirmek için çalışacaklarını” belirtirken “iç hükümet yönetimi konusunda Yunanistan’dan çok şey öğrendiklerini” de vurguladı.

Gazete, zirve sonrasında yapılan ortak açıklamadan ise, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki iş birliğinin ekonomi, enerji, savunma, eğitim ve kurumsal alanlarda yoğunlaşacağının anlaşıldığını da aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise haberini: “Geçici Olarak Buz Dolabına – Son Aylarda Yaşanan Karmaşa Sonrasında Elektrik Kablosu Sürdürülebilirlik Araştırması Yapılması Kararı Alındı” başlıkları altında verirken, Hristodulidis ve Miçotakis’in dün GSI projesine ilişkin yaptıkları açıklamayla herkesi şaşırttıklarını yazdı.

Gazete, Atina’da gerçekleştirilen Hristodulidis-Miçotakis görüşmesinde beklenmedik bir gelişme yaşandığını, son dönemde projenin sürdürülebilir olduğu ve ilerlediği yönünde yapılan açıklamalara rağmen projenin teknik-ekonomik açıdan yeniden değerlendirileceğinin duyurulduğunu belirtti.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra Rum ve Yunan enerji bakanları Papanastasiu ve Papastavru’nun AB Komisyonu Enerji Komiseri Dan Jorgensen’le görüşerek bu kararı ilettiklerini aktaran gazete, AB Komisyonunun dahi sürdürülebilir dediği proje konusunda alınan bu kararın ayrıntılarının ise belli olmadığını ancak projede ciddi bir gecikmeye yol açacağını vurguladı.

Gazete ayrıca, sürdürülebilirlik çalışmasının, projenin şimdiki yürütmesinden sorumlu ADMİE tarafından değil AB Komisyonu tarafından yürütüleceğine dair bilgiler olduğunu belirtirken, alınan bu kararın Türkiye’yle siyasi veya herhangi bir krizin yaşanmamasını sağlamanın en uygun yolu olabileceğinin de altını çizdi.

Gazete: “Stratejik İşbirliği Mekanizması” başlığı altında verdiği bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında dün gerçekleştirilen zirvenin, iki ülke arasındaki iş birliğinin açıklamaların ötesinde olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

Dünkü zirvede; iklim değişikliği ve susuzluk, eğitim, sağlık, ulaşım, yapay zeka ve siber politika, barınma, adalet ve dış politika gibi konularda yapılacak iş birliklerinin ele alındığını aktaran gazete, iki ülkenin koordine içerisinde faaliyet gösterdikleri mesajının verildiğini belirtti.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Hristodulidis Yunanistan’dan Yönetim Dersi Aldığını Söylüyor!” başlığı altında verirken, Hristodulidis ve Miçotakis’in açıklamalarına odaklandı.

Gazete, Hristodulidis’in dün Miçotakis’le görüşmesinde “yönetim konusunda Yunanistan’dan çok şey öğrendiği” şeklinde bir cümle kurarak akıllarda soru işareti oluşmasına sebep olduğunu yazdı.

Gazete, Hristodulidis-Miçotakis görüşmesinde ikili ilişkiler, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı ve iki ülkenin bölgesel ve AB’ye ilişkin konularda ortak stratejisi konularının ele alındığını belirtirken, Hristodulidis’in açıklamasında, “Yunanistan’da başarıyla uygulanan teknolojiyi değerlendiriyoruz.” dediğini aktardı.

Hristodulidis ve Miçotakis Kıbrıs sorununa da değindiler.

Hristodulidis açıklamasında; “işgalin sona ermesi ve Kıbrıs’ın BM kararları ve AB normları temelinde yeniden birleşmesi ortak çabamızdır.” ifadelerini kullanırken Miçotakis ise “Karşı taraf gerçekten çözüm istediğini kanıtlasın.” çağrısında bulundu.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “GSI İçin Araştırmalar Güncellenecek” başlığıyla okuyucuya yansıttı.