Fileleftheros gazetesi “AB, Kıbrıs ile Orta Doğu Arasındaki Jeopolitik İlişkilerden Faydalansın- Başkan Hristodulis’in Financial Times’a Röportajı- 4 Aralık’ta Ukrayna’ya Gidiyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Financial Times’a verdiği demece yer ayırdı.

Gazeteye göre Hristodulidis Financial Times’a demecinde Avrupa Birliği’nin, Güney Kıbrıs’ın bölgeye köprü olma rolünü ortaya koyarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’ya olan ilgisinin yeniden canlanmasından faydalanması ve Washington’la ilişkisini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Sözlerinin devamında Orta Doğu bölgesinin yalnızca AB için önemli olmadığını da dile getiren Hristodulidis, bunun Trump ve ABD’yle bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Hristodulidis bazı Avrupalı liderlerin bazı konularda ABD Başkanı Donald Trump’la hem fikir olmamasına rağmen, Avrupa’nın Trump’la iş birliği yapma yolları bulmakla yükümlü olduğunu da savundu.

Hristodulidis sözlerini “(Trump’la) hem fikir olmanız veya olmamanızın bir önemi yok. Kendisi ABD başkanıdır. İş birliği yapmak için bir yol bulmamız gerekir. Bizim bölgemizde Trump liderdir ve onun liderliği sayesinde olumlu ilişkiler görüyoruz” şeklinde sürdürdü.

Buna paralel olarak Washington’un kısa süre önceki girişimlerine de atıfta bulunan Hristodulidis, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile İsrail arasındaki gerilimin yatışmasına katkıda bulunduğunu ve “İbrahim Anlaşmalarını” gündeme yeniden getirdiğini, bu anlaşmaların ise İsrail’in Arap devletleriyle ilişkilerinin normalleşmesine neden olduğunu kaydetti.

On yıldan fazla bir süredir ABD’nin Orta Doğu’dan çekildiğine dair izlenim hâkim olduğunu ve bunun Trump’ın beyaz saraya dönmesinin ardından değiştiğini ifade eden Hristodulidis, Trump’ın AB’yle karşılaştırıldığında en azından bölgeye ilgi gösterdiğini söyledi.

Ukrayna konusunda ise Doğu Akdeniz’e yönelik artan odaklanmanın Ukrayna’nın ihmal edildiği anlamına gelmediğini dile getiren Hristodulidis, Ukrayna’nın şu veya bu şekilde AB’nin öncelikleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

4 Aralık’ta Kiev’e gideceğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle görüşeceğini de açıklayan Hristodulidis, Orta Doğu ve Ukrayna ile aynı anda ilgilenebilmeleri gerektiğini, aksi takdirde dünya gücü olmayı hedefleyemeyeceklerini sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise habere “Hristodulidis AB’ye, ABD’yle Nasıl Anlaşacağını İşaret Ediyor” başlığıyla yer verdi.

Gazeteye göre Hristodulidis “Financial Times’a” demecinde Ukrayna’nın öncelik olarak kalacağını ve Ukrayna halkının biraz yorgun olduğunu ve bunca yıldan sonra bu yorgunluğun mantıklı olduğunu ifade etti.

Bu insanlara olumlu bir mesaj vermeleri gerektiğini de dile getiren Hristodulidis, Ukrayna’nın durumunu tam olarak anladıklarını ifade ederek “biliyorsunuz, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarını, biz Kıbrıs’ta yaşıyoruz” iddiasında bulundu.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu’yla yakınlığının ve Arap ülkeleriyle bağlarının AB için avantaj olduğunu da savundu.

Gazze’ye denizden insani yardım ulaştırılması olarak bilinen “Amalthia” inisiyatifinin bu dinamiğin örneği olduğunu da dile getiren Hristodulidis, Amalthia planının Güney Kıbrıs’ın Avrupa ve bölge arasında köprü görevi görebileceğini kanıtladığını dile getirdi.

Hristodulidis bölgeden aldıkları mesajın başka ortak açıklamalara değil, projelere ihtiyaç olduğu yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.