Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, İngiliz Üsleri konusunda belirli plan ve planlama temelinde hareket edeceklerini ifade etti.

Filelefteros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in İngiliz Üsleri konusunda yaptığı açıklamaya geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 23-24 Nisan tarihlerinde gayriresmî Avrupa Konseyi toplantısının yapılacağı Ay.Napa marinasındaki alanı dün ziyaret etti. Ziyareti sırasında Hristodulidis'e, İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan İngiliz Üslerinin statüsünün müzakere edilmesinin söz konusu olmadığı şeklindeki açıklamanın sorulması üzerine, “Bu durum tamamlandığı zaman belirli bir plan ve planlama temelinde hareket edeceğiz, hazırlıklar da yapılmaya başlandı” şeklinde yanıt verdi.

Bu planın, Avrupa Birliği'nin desteğini alıp almayacağı sorusu üzerine ise Hristodulidis, Avrupa Konseyi’nin son toplantısına ait sonuç bildirgesinde, Rum Yönetimi’nin niyetini gördüğünü açıkça belirttiğine dikkat çekti.

Hristodulidis, bu ifadenin ayrıca çok büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı hakkında da konuşan Hristodulidis, dönem başkanlığının çok önemli sonuçlar elde ettiğini, bundan da büyük bir gurur duyduğunu ifade etti.

En önemli olaylardan birinin de gayriresmî Avrupa Konseyi toplantısı olduğunu söyleyen Hristodulidis, tüm hükümetin bu toplantının başarılı olması için çalıştığını, Ay. Napa marinasını da toplantı için yapılan hazırlıkları yakından görmek amacıyla ziyaret ettiğini söyledi.

Avrupa Konseyi toplantısında bazı mesajların gönderilip gönderilmeyeceği şeklindeki soru üzerine ise Hristodulidis, hedef olarak ortaya koyulanlar konusunda mesajların gönderileceğini ifade etti.