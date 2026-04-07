Güney Kıbrıs’ta Dromolakşa bölgesinde iki yeni şap hastalığı vakası doğrulanırken, toplam etkilenen işletme sayısı 54’e yükseldi. Vakaların daha önce belirlenen riskli bölgede görüldüğü belirtildi.
Veteriner Dairesi, yeni vakaların küçükbaş hayvan gruplarında tespit edildiğini açıkladı. Ülke genelinde epidemiyolojik çalışmaların tamamlandığı, ancak riskli bölgelerde izleme ve hedefli testlerin sürdüğü kaydedildi.
Veterinerlik Servisi Sözcüsü Sotiria Georgiadou, yaklaşan Paskalya dönemi öncesinde et ve süt tüketiminin güvenli olduğunu belirtti.
Aşılama çalışmalarının sürdüğü, ikinci doz oranının sığırlarda yüzde 60’a, koyun ve keçilerde yüzde 27’ye ulaştığı bildirildi. Enfekte bölgelerde domuzlarda aşılama oranının ise yüzde 73 seviyesine çıktığı açıklandı.