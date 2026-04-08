Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, dün yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyleyerek, bugün toplumsal barışın sağlanması adına daha fazla gerginlik yaşanmadan sorunun çözülmesi temennisinde bulundu.

Uzun, bazı basın yayın organlarında çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Gürsel Uzun’un açıklaması şöyle:

“Şahsım ve bulunduğum makam dolayısıyla yıpratılmak maksadıyla birtakım iddialar ortaya atıldı. Hiçbir zaman bir yönetici birlikte çalıştığı çalışanların başlarına gelen kötü bir olaydan dolayı mutluluk duymaz.

Bu tür maksatlı haberler hepimizi üzmektedir ve toplumsal barışı zedelemektedir. Niyetimiz asla bir kişiyi ya da zümreyi hedef almak değildir.

Kimsenin niyeti de böyle olmamalıdır. Dün yaşanan olaylardan dolayı hepimiz büyük üzüntü duyduk. Umuyoruz ki bugün toplumsal barışın sağlanması adına daha fazla gerginlik yaşanmadan bu sorun çözülür.”