Larnaka Tuz Gölü ve Paralimni gölünde, av tüfeği fişekleri nedeniyle, kurşun seviyesinin yüksek olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Birdlife Cyprus” tarafından, “Life IP Pandotira” projesi kapsamında yapılan araştırma-inceleme sonuçlarının açıklandığını yazdı.

Araştırma neticesinde, tespit edilen yüksek kurşun seviyesinin, buralarda yaşayan kuş türleri için tehlike arz ettiğine dikkat çekildiğini yazan gazete, bunun; özellikle son yıllarda flamingo ölümlerinin nedeni olarak da gösterildiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka Tuz gölündeki yüksek düzeydeki kurşun elementi tespitinin, bölgede bulunan eski atış poligonundan kaynaklandığını yazdı.

Habere göre, Paralimni gölünde kurşun elementi tespiti ise av ve atıcılık faaliyetlerine dayandırılıyor.