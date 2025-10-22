Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis açıklamasında Güney Kıbrıs ile Hırvatistan’ın iki ülkenin ikili iş birliği çerçevesinde, savunma konularıyla ilgili bir iş birliği memorandumu imzalayacaklarını açıkladı.

Hristodulidis’in yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki büyük iş birliği perspektiflerine ve Güney Kıbrıs’ın üstleneceği AB dönem başkanlığı önceliklerine atıfta bulunduğunu yazan gazete, Hristodulidis ile Plenkovic’in ortak bir basın toplantısı çerçevesinde açıklamalarda bulunduklarını iletti.

Hristodulidis ile Plenkovic’in ortak basın toplantısının öncesinde başbakanlık ofisinde görüştüklerini de yazan gazete, Hristodulidis’in yaptığı açıklamada bölgedeki istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmayı ileriye götüren ortak değer ve ilkelere sahip iki Akdeniz devleti olarak, Güney Kıbrıs ile Hırvatistan arasındaki benzerliklere atıfta bulunduğunu iletti.

Hristodulidis açıklamasında iki ülke arasında gerek ikili ilişkiler gerek Avrupa düzeyinde var olan iyi iş birliğine de atıfta bulundu.

Hırvatistan’a yaptığı ziyaretin Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında üstleneceği AB Konseyi dönem başkanlığı ışığındaki ziyaretler çerçevesinde gerçekleştirildiğini de belirten Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın ortaklarının görüş ve önceliklerine büyük önem verdiğini belirtti.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı esnasında, dürüst ve itibarlı bir arabulucu olarak faaliyet göstereceğini aynı zamanda AB’nin entegrasyonu, birliği ve stratejik özerkliğinin ileriye götürülmesi için çalışacağını da dile getirdi.

Açıklamasında Güney Kıbrıs’ın AB’nin siyasi genişlemesinin istikrarlı bir destekçisi olduğunu da dile getiren Hristodulidis, bunun değerlere ve ortaya konan kriterlerin yerine getirilmesine dayanması gerektiğini belirtti.

AB’nin genişlemesinin Avrupa kıtasının tamamı açısından barış, istikrar ve refaha yönelik stratejik bir yatırım teşkil ettiğini de söyleyen Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın aday ülkelerin katılım süreçleri için çalışacağını aynı zamanda konunun AB’nin gündeminin üst sıralarında kalmasını sağlayacağını da söyledi.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic’le Orta Doğu ve Ukrayna’daki durumla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını da söyleyen Hristodulidis, geçmişte savaşın trajik sonuçlarını yaşayan Güney Kıbrıs ile Hırvatistan’ın, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesine aynı zamanda Orta Doğu’daki barış çabalarının ileriye götürülmesine tam anlamıyla bağlı olduklarını ifade etti.

Hristodulidis açıklamasında Güney Kıbrıs’ın önümüzdeki nisan ayında bölge devletlerinin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısına ev sahipliği yapacağını da açıkladı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Ukrayna’ya yönelik yabancı istila ve işgali sonlandıracak her türlü inisiyatifi selamladıklarını da ifade eden Hristodulidis, ABD’nin buna yönelik her türlü girişimini selamladıklarını da kaydetti.

Ukrayna konusunu görüşmeleri halinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Budapeşte’de başarılı bir sonuç çıkması için Ukrayna başbakanının da orada olması gerektiğini ifade eden Hristodulidis, durumdan doğrudan etkilenen ve işgal altında olan ülke olmadan herhangi bir anlaşma sağlanamayacağını savundu.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic’i Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini de dile getiren Hristodulidis, Hırvatistan’ın ilkeli duruşu yanı sıra Hırvatistan’ın uluslararası hukuk ve AB ilke ve değerleri temelindeki desteğine atıfta bulundu.

- Plenkovic

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ise konuşmasında Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le savunma, güvenlik ve enerjiyle ilgili konular yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Avrupa gündemine dahil olan diğer meseleleri ele aldıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki dostane ilişkilere de değinen Plenkovic, ortak niyetin aralarındaki ilişkilerin ticaret ve alışverişler alanında da güçlenmesi olduğunu kaydetti.

İki ülkenin AB içerisinde, AB’nin dış politikasıyla ilgili olanlar dahil olmak üzere tüm konularda hemfikir olduğunu da söyleyen Plenkovic, Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun geniş bölgesinde sahip olduğu önemli role de atıfta bulundu.