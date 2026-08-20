Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) ile Libya Ulusal Kalkınma Dairesi (NDA) yetkililerinin Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Haravgi’nin haberine göre, KEVE tarafından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, iş ilişkileri ve yeni ticaret iş birliklerinin oluşturulmasının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ticari iş birliklerinin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli kolaylıkların sağlanacağı taahhüdünde bulunulduğu kaydedildi.