Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Girit ile Güney Kıbrıs arasında deniz altı elektrik kablo bağlantısı kurulmasını öngören “Great Sea Interconnector/(GSI)" projesine Fransız “Meridiam” şirketinin katılmasının önemine vurgu yaparak “yeni olgular bağlantının teknik, jeopolitik ve diplomatik boyutunu güçlendiriyor” dedi.

Politis ve diğer gazeteler, Letimbiotis’in “uygulama yoluna girtiğini” söylediği ve GSI ile ilgili gelişmeler hakkında OPEN TV’ye yaptığı değerlendirmeleri aktardı.

Habere göre, GSI’nin artık belirleyici aşamaya girdiğine işaret eden Letimbiotis, Meridiam şirketinin projeye katılımına (yüzde 66 hisse) dikkat çekerek bunun gerek teknik bacağına gerek jeopolitik ve diplomatik argümanına katma değer kattığını söyledi.

Letimbiotis Fransız varlığının jeopolitik riskleri hafifletip hafifletmediği sorusuna karşılık, “Atina ve Lefkoşa’nın müzakere pozisyonunu daha da zırhlandırır. Fransa’nın katılımı, özde, Paris ve Avrupa Birliği ortaklığında Kıbrıs’ın ve Yunanistan’ın diplomatik gücünü artırır.” dedi.

Projenin yalnızca Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında olmadığını, Avrupa boyutunun da bulunduğunu belirten Letimbiotis, GSI’nin Avrupa Birliği’nin enerji bağlantısı öncelikleri arasında üst sıralarda yer alan Ortak İlgi Projesi (PCI) olduğunu kaydetti.

Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Meridiam’ın GSI’ye hissedar olacağının resmi olarak açıklanmasından önce ve yakın zamanda temaslarda bulunduğunu söyledi.

Bu temasların, “bir stratejik öncelik projesi için en üst düzeyde sürekli eşgüdüm” amacı taşıdığını ifade etti.

GSI’nin araştırma çalışmaları sırasında Türkiye’nin tepki gösterme ihtimaliyle ilgili soruyu da yanıtlayan Letimbiotis, “iki hükümetin önceliği diplomatik yol olmaya devam ediyor. Kıbrıs’ın, egemenlik haklarına herhangi bir meydan okumayı kabul etmesi söz konusu değildir.” ifadesini kullandı.

Projenin ekonomik boyutuna da değinen Letimbiotis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın teknik ve ekonomik verilerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Avrupa Yatırım Bankası’na ortak başvuru yaptığını söyledi.

Letimbiotis, güncellenmiş incelemelerin ileriki dönemde kendilerine ulaşmasını ve bağlantının geliştirilmesiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirmeye sahip olmayı beklediklerini sözlerine ekledi.