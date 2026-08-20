AKEL’li eski Avrupa Milletvekili Niyazi Kızılyürek, sosyal medya hesabından, Rum motosikletlilerin 1996’da Derinya’da yaptığı taşkınlıklar sırasında hayatını kaybeden Tasos İsak’ın kızı Anastasia’dan özür diledi, Anastasia’nın verdiği cevap üzerine aralarında polemik başladı.

Politis’in “30 Yıl Sonra Adalet Dağıtımının Açık Kalmasıyla İlgili Tartışma… Kızılyürek’in Özrü ve Anastasia İsak’ın Cevabı” başlığıyla aktardığı habere göre, Kızılyürek’in Tasos İsak ve Solomos Solomu’nun ölümünün yıldönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kızılyürek paylaşımında, Ağustos 1996’daki olaylardan sonra kamuoyu önünde görüş belirtme ihtiyacı duyduğunu kaydederek, bu tavrının “bir akademisyen ve entelektüel olarak vicdan borcu ve siyasi sorumluluğu olduğunu” belirtti. Tasos İsak’ın kızı Anastasia’ya hitaben “kendisinden özür dilemenin ahlaki görevi olduğunu” belirtti.

Kızılyürek’in bu sözünün Anastasia İsak’ın tepkisini çektiği, Kızılyürek’in özrünü reddettiği ve sorumluluk alınmasını ve yargı dağıtılmasını merkeze koyduğunun ifade edildiği habere göre, Anastasia yaşanan ölümlerin sorumlularının cezalandırılmasını ve “1996’dan beri olayların etkileri ile yaşamakta olan ailelerine adalet sağlanmasını” istedi.

Anastasia’nın bu tavrı üzerine Kızılyürek bu kez Alpha TV’nin bir programına katılarak “sorumluların bulunması, tutuklanması ve hesap vermesi istemine kendisinin de katıldığını ancak geçmişteki suçların tercihli ele alınmaması gerektiğini” belirtti.

1958’den 1963-64’e ve 1974’e kadar çeşitli dönemlerde işlenen suçlara atıf yapan Kızılyürek “her iki toplumdan da sorumluların yargı önüne çıkartılması gerektiğini, iki topluma toplu sorumluluk atfedilemeyeceğini, her iki tarafta da barış üreten ve kin üreten kişiler bulunduğunu, geçmişin göğüslenmesi ve bir arada yaşamın ileri götürülebilmesi için bu ayrımın şart olduğunu” belirtti.