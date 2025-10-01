Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, Rum hükümeti olarak, deniz altından elektrik kablosu döşenmesi projesi olan “Great Sea Interconnector-GSI” projesini hayatı geçirme taahhütlerine bağlı olduklarını açıkladığını yazdılar.

Gazete, Rum hükümetinde GSI projesine ilişkin görüş ayrılıklarının devam ettiğini, Rum Ekonomi Bakanı Makis Keravnos’un projenin hayata geçirilmesine dair olumsuz açıklamalarının aksine Hristodulidis’in dün tam tersi bir açıklamayla projeye destek belirttiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, GSI projesini hayata geçirmeye kararlı olduklarını, bu sebepten ötürü de 2025 ve 2026 yılları bütçelerinde ilgili 25 milyon euroluk ödeneğin de yer aldığını belirtti.

Hristodulidis, projede yaşanan her türlü gecikmenin olumsuz olduğunu ve ekonomik konular da dahil birçok diğer başka unsuru etkilediğini vurguladı.

- AKEL’den eleştiri

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL’den Rum hükümetinin projeye ilişkin tutum ve açıklamalarına eleştiri geldiğini yazdı.

AKEL’den dün yapılan açıklamada, Hristodulidis’in hükümetine bir düzen getirerek durumu netleştirmek yerine ortamı daha da bulandırdığı ifade edildi.