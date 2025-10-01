Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla mesaj yayımlayan İkiz, ülkede tarama programlarına katılım oranının yüzde 8 seviyesine bile ulaşmadığını, tarama programlarının hayata geçirilmemesi halinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nın sembolik bir anlamdan öteye gitmeyeceğini söyledi.

Meme kanserinin tedavisinde en etkili sonucun erken evrede alındığına dikkat çeken İkiz, “Meme kanseri taramasında altın standart yöntem mamografidir. Tarama programları sayesinde kanser öncüsü hücreler veya kanser, elle hissedilemeyecek kadar küçükken bile saptanabilmekte, bu da hem yaşam süresini hem de yaşam kalitesini belirgin şekilde artırmaktadır. Üstelik erken tanı sayesinde daha küçük ve daha sınırlı cerrahi girişimlerle hastaların tedavi edilmesi mümkün olmakta, bu da hem fiziksel hem psikolojik iyileşmeyi kolaylaştırmaktadır.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün başarılı bir tarama programında, toplumun en az yüzde 70’ine ulaşılması gerektiğini belirten İkiz, “Ne yazık ki, daha önce gerçekleştirdiğimiz toplantılarda Bakanlık’tan alınan veriler ile elde edilen oranlara ve istatistiklere göz attığımızda, ülkemizde tarama programlarına katılım oranının yüzde 8 seviyesine bile ulaşmadığı görülmektedir. Bu oran, ülkemizde tarama programındaki başarısızlığın açık bir göstergesidir ve toplum sağlığı açısından kabul edilemez derecede düşüktür” dedi.

İkiz, toplum bazlı tarama programlarını oluşturmak ve yürütmekle yükümlü Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin başında, halk sağlığı veya koruyucu hekimlik alanında uzmanlaşmış, ülke coğrafyasına hakim, Kıbrıs’ın kuzeyini bilen bir doktorun bulunmadığını savunarak, "Bu bilimsel ve etkili planlama süreçlerinin sekteye uğramasına neden olmaktadır” dedi.

İkiz, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak Sağlık Bakanlığı’na şu çağrıda bulundu:

“Ulusal mamografi tarama programları, uluslararası bilimsel veriler ışığında derhal güncellenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

Yalnızca cihaz alımlarıyla yetinilmemeli, yeterli sayıda teknisyen, radyolog ve yardımcı sağlık personeli yetiştirilmeli, insan kaynağı güçlendirilmelidir.

Dünyada her geçen gün daha çok yaygınlaştırılan kişiye özel tarama programları doğrultusunda, yoğun meme yapısına sahip veya risk faktörü bulunan kadınlar için ultrason ve manyetik rezonans gibi ek görüntüleme yöntemleri tarama programlarına entegre edilmelidir. Eğitim, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri yalnızca Ekim ayına sıkıştırılmamalı; yıl boyunca, sürekli ve toplumun her kesimine ulaşacak şekilde sürdürülmelidir.

En önemlisi; Tarama için ulaşılması gereken hedef popülasyona en iyi şekilde ulaşmak amacıyla ciddi bir çaba sarf edilmeli. Bu doğrultuda kapsayıcı ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren sağlık politikaları hayata geçirilmelidir.”

İkiz, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, bilimsel tarama sürecine katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.



