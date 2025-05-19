Alithia gazetesinin “Holguin Geliyor ve İşe Başlıyor” başlıklı haberine göre Hristodulidis dün katıldığı bir etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamada, Rum kesiminin müzakerelerin yeniden başlaması çabasını sürdürmeye hazır olduğunu yineledi.

Açıklamasında Holguin’in gelişi ve Johannes Hahn’ın atanmasıyla birlikte Kıbrıs sorununda yeni bir dinamik oluştuğunu ifade eden Hristodulidis, Holguin’le görüşmesinden önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşüp görüşmeyeceğine dair bir soruya karşılık ise önümüzdeki cumartesi günü Holguin’le baş başa görüşme yapacaklarını ve şu an bunun öncesinde Cumhurbaşkanı Tatar’la planlanmış bir görüşmeleri bulunmadığını ifade etti.

Prosedür açısından söyleyebileceği şeyin Holguin’in Kıbrıs'ta bulunacağı süre içerisinde üçünün bir araya gelerek bir toplantı yapmasının iyi olacağı şeklinde olduğunu da ifade eden Hristodulidis, böylece Holguin’in kendilerine nasıl ilerleyeceği konusunda bilgi verebileceğini, kendilerinin de esasa ilişkin görüşlerini ifade edebileceklerini belirtti.

Açıklamasında müzakerecilerin geçen gün görüştüğünü de ifade eden Hristodulidis, öze ilişkin olarak temmuz ayı sonuna yaklaştıklarını ve yeni bir dinamik oluştuğunu, bunun ise Avrupa Komisyonu’nun Johannes Han’ı Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atamasıyla birlikte tüm manzarayı netleştirdiğini düşündüğünü ifade etti.

Holguin’in Kıbrıs’a gelişi ve Hahn’ın da atanmasıyla Kıbrıs sorununda yeni bir dinamik oluştuğunu yineleyen Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen gün Arnavutluk’taki toplantı esnasında yaptığı açılış konuşmasında Türkiye’nin Avrupa perspektifine ve özellikle gümrük birliği konusuna, aynı zamanda ister savunma konuları ister diğer alanlar olsun Türkiye’nin Avrupa’ya daha yakın olma arzusuna atıfta bulunduğunu ifade etti.

Bu durumu göz önüne alarak Türkiye’nin gerçekten böyle bir arzusu varsa, Türkiye’nin Kıbrıs sorunu yanı sıra Kıbrıs’la ilgili ve diğer Avrupa yükümlülüklerine ilk önce yanıt vermesi şartıyla buna karşılık vermeye hazır olduklarını savunan Hristodulidis, bir çerçeve inşa edildiğini savundu.

Hristodulidis kendi açılarından tam anlamıyla hazır olduklarını, ne istediklerini bildiklerini, nereye gitmek istediklerini bildiklerini ve bu büyük çabayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Müzakerecilerin görüşmeleri sırasında olumlu veya yeni herhangi bir şey ortaya çıkıp çıkmadığı sorusuna karşılık ise Hristodulidis “küçük, çok küçük adımlar atıldığını” öne sürdü.

Hristodulidis bu yüzden Cumhurbaşkanı Tatar’la son görüşmesinde kamuoyunda hayal kırıklığını ifade ettiğini de söyledi.

Siyasi kararlar alınması gereken bir aşamada olduklarını ve siyasi kararların müzakereciler aşamasında alınamayacağını ifade eden Hristodulidis, bu sebepten ötürü Holguin geldiğinde üçünün bir araya gelmesini umduğunu dile getirerek, siyasi kararlar alınmasının zamanı olduğunu kaydetti.

Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanan Johannes Hahn’ın misyonunun ne zaman başlayacağına dair bir soruya karşılık ise Hristodulidis Hahn’ın atandığını ve derhal görevine başlayacağını ifade ederek, kendisiyle konuştuğunu belirtti.

İspanya’nın Valensiya kentinde gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi toplantısı çerçevesinde yaptıkları son görüşmenin devamı olarak Hahn’la bir takım görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Hristodulidis, Hahn’ın ziyaretlerinin başlama tarihlerini resmi olarak kendilerine bildirmesini beklediklerini ifade etti.

Hahn’ın Kıbrıs’a geldiğinde KKTC’yi ziyaret edip etmeyeceğine dair bir soruya ise olumlu yanıt veren Hristodulidis, bunun Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu Başkanı'nın ataması olduğunu ve bunun da olması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Arnavutluk’ta yaptıkları ayak üstü sohbet ve iyimser bir mesaj verebilecek herhangi bir şey olup olmadığı sorusuna yanıtında ise çok şey söylendiğini ifade ederek, iyimser bir mesaj veya iyimser bir gelişme olması halinde bunun yakın gelecekte ortaya çıkacağını dile getiren Hristodulidis, bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Hristodulidis KKTC’deki Rum mallarının “gasp edilmesi” konusu ve Ankara’nın buna dinamik bir tepki vereceğine dair açıklamasıyla ilgili bir soruya yanıtında ise, endişe duyduğu bir şey bulunmadığını söyledi.

Hristodulidis sözlerini “Yasaları, uluslararası hukuku uyguladığımız sürece nereden gelirse gelsin gaspçı gaspçıdır” şeklinde sürdürdü.

Hristodulidis’in açıklamaları Fileleftheros’ta “Temsilciler Aracılığıyla Hareketlilik- Lefkoşa Kıbrıs Sorununda İlerleme Olması İçin Holguin ve Hahn’a Yatırım Yapıyor- İlk Önce Holguin Geliyor ve Cumartesi İlk Görüşme Hristodulidis’le- Liderlerle Temaslarda Bulunması İçin Hahn’ın Adaya İlk Ziyareti Bekleniyor”, Politis’te “Hristodulidis Holguin ve Tatar’la Görüşme İstiyor- Hahn’ın Atanmasından Sonra Yeni Bir Dinamikten Söz Etti”, Haravgi’de ise “Hristodulidis Holguin Görüşmesi Cumartesi- Ersin Tatar’la Şu An Planlanmış Bir Görüşme Yok- Hahn KKTC’yi de Ziyaret Edecek” başlıklarıyla yer buldu.