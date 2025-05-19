Alithia gazetesi, İngiliz Üsleri’nin denizde enterokok bakterisi seviyelerinin yüksek olduğunu kaydederek, burada denize girmekten kaçınılması çağrısında bulunduğunu; ancak Çevre Dairesi’nin bunun tam aksini belirttiğini yazdı.

Habere göre Çevre Dairesi Müdürü Theodulos Mesimeris, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Lady’s Mile Plajı'nda herhangi bir kirlilik olmadığını, cuma günü bölgeden numune alınarak test edildiğini ve dün çıkan sonuçlara göre denizde herhangi bir kirlilik olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Mesimeris, 15 günde bir 123 plajdan örnekler alınarak test edildiğini ve Lady’s Mile Plajı'ndan yarın yeniden örnek alınarak test edileceğini söyledi.

Gazete, İngiliz Üsleri’nin Mesimeris’in bu açıklamasından tatmin olmadığını ve konu netlik kazanıncaya dek, Lady’s Mile Plajı'nda denize girilmemesi çağrısını yinelediğini belirtti.