Alithia gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı ışığında hükümet ve devlet yetkilileri ile Danimarka’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüştüğünü yazdı.

Habere göre ikili arasındaki görüşmede savaşın sonlandırılması çabalarındaki son gelişmeler, garantiler ve Ukrayna’nın güvenliği konuları ele alındı.

Görüşme kapsamında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in aralık ayında Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştirmesi konusunda da uzlaşamaya varıldı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldığını anımsattı.

Habere göre Hristodulidis temasları çerçevesinde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya gelerek Danimarka’nın AB dönem başkanlığı sırasında ilerleme sağlanan konular üzerinde durdu.