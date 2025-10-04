Alithia geçen pazartesi günü gerçekleşen cinayet girişimiyle ilgili, 44 yaşındaki Rus tetikçinin olay yerinden kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olan 39 yaşındaki Yunan’ın yakalandığını ve dün çıkarıldığı mahkemeden hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını yazdı.

Adı açıklanmayan Yunan’ın çıkarıldığı dünkü mahkemede, Ukraynalı’ya ateş eden Rus tetikçinin dünya çapında en katı mafyöz örgütlerden biri olarak bilinen “Vor V Zakone” (tercümesi: yasa hırsızları) isimli Rus-Gürcü mafyasının üst düzeyli üyelerinden olduğu ve üst düzey örgüt üyelerinin kullandığı “Vor” sanı ile anıldığı bilgisi verildi.

Aranmakta olan tetikçi Rus’un, cinayet girişimine uğrayan Ukraynalı'dan 500 bin euro “koruma” parası istediği de belirtilen haberde Rus tetikçinin kaldığı daireyi arayan Rum polisinin “biri dolu iki tabanca şarjörü, 8 dolu fişek, iki cop, modern hırsızlık aletleri, bir dron, bir dürbün, 5 cep telefonu, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan Yunan kimliği, Rus pasaportu, bir Rus sürüş ehliyeti, ikamet izni belgesi gibi çok sayıda belge ele geçirildi.

Fileleftheros “Limasol’daki Cinayet Girişiminin Ardında Şantaj, Tehdit ve 500 bin euro ‘Koruma’… 44 Yaşındaki ‘Vor’ ve Otelde Kanlı Pusu” başlıklı haberinde, Rus tetikçinin, kendisini ve aile üyelerini öldürme tehdidinde bulunduğu ve şantaj yaparak Ukraynalı kişiden yarım milyon euro “koruma” parası istediğini yazdı.

Rus tetikçinin, Limasol’da ofisi bulunan Ukraynalı kişiden tehdit şantaj ile para talep ettiği telefon aramalarının 6 ay önce başladığı, Ukraynalı kişinin her seferinde para ödemeyi reddettiği ve sonunda 29 Eylül Pazartesi günü otelde görüşmek üzere anlaştıkları ancak Rus tetikçinin Ukraynalıya tabanca ile ateş ettiği kaydedildi.