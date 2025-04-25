Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Sırbiatan’ın başkenti Belgrad’a gittiğini yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’le görüşeceği, heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirilmesinin akabinde ise yine bugün Karadağ’ın başkenti Potgoritsa’da Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic’le bir araya geleceği ifade edildi.

Gazete, Hristodulidis’in temaslarında Güney Kıbrıs’ın AB ajandasındaki öncelikleri, Ukrayna’daki gelişmeler, Kıbrıs sorunu ve ikili ilişkilerin ele alınacağını belirtti.

Haberde ayrıca, Hristodulidis’in akşam Vatikan’a gideceği ve Papa Francis’in yarınki cenaze töreninde katılacağı ifade edildi.