Alithia’nın haberine göre, yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs ve Mısır ile imzaladığı anlaşmayı “tarihi” diye niteleyen ENİ, Mısır’daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapılarını değerlendirerek çıkarılacak doğal gazı Avrupa pazarına ihraç etme niyetini ortaya koydu.

Ekonomik verileri de aktaran ENİ, vergi ve faizlerden önce gelirin 3,7 milyar euro, düzeltilmiş net karın ise 1,4 milyar euro olmasının beklendiğini belirtti. Düzeltilmiş nakit akışını 3,4 milyar euro, brüt yatırım masrafını 1,9 milyar euro olarak öngören ENİ, net sermaye harcamasının ise 6 milyar euronun altında olmasını bekliyor.

Haravgi haberi “ENI’nin Kıbrıs ve Mısır ile ‘Cronos’ Yatağıyla İlgili Tarihi Anlaşması… Doğal Gaz Mısır’daki LNG Altyapıları Üzerinden Avrupa Pazarına İhraç Edilecek” başlığıyla okurlarına aktardı.