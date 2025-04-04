Haravgi gazetesi Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in, “X” platformundan yaptığı açıklamaya dayanarak Hristodulidis ile AIPAC arasındaki görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra Güney Kıbrıs-ABD-İsrail arasındaki stratejik ilişkilerin daha da ileriye götürülmesinin ele alındığını yazdı.

Habere göre görüşmede Güney Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenlik kapısı olarak oynadığı rolün önemi de vurgulandı.

Görüşme kapsamında savunma, enerji güvenliği ve ekonomi alanlarındaki ortak faaliyetler üzerinde de durulurken tüm paydaşların, çevre bölgedeki istikrar ve barışın korunmasına bağlı olduğu da teyit edildi.

Güney Kıbrıs-ABD-İsrail arasındaki yatırım ve enerji alanlarındaki ek sinerjilere ilişkin olanaklar da görüşmede teyit edildi.