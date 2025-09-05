Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Avukat Murat Metin Hakkı’nın elleri kelepçeli olarak mahkemeye getirilmesine tepki gösterdi.

HP Genel Sekreteri Alas yaptığı açıklamada, “son dönemlerde ismi suçla anılan belli bir kesimin korunduğunu, hukukun çalışması geciktiren ve engelleyen kararlar alındığını, bunlardan bazılarının meclis çatısı altında yapıldığını” ileri sürdü.

Alas, bazı kişilere bu imtiyazlar sağlanırken, doktor, eczacı, avukat gibi birçok meslek sahibi kişilerin mahkemeye kelepçe ile götürüldüğünü söyleyerek, bunun sebebinin “siyasi erki eline geçirmiş olanların kendinden olanlara imtiyaz, kendinden olmayanlara baskıcı bir zihniyeti ile hukuk üzerinde kurmaya çalıştıkları dayatma anlayışı” olduğunu savundu.