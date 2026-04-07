Alas yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP hükümetinin başbakanının toplumdan ve basının karşısına çıkma cesaretini gösteremediğini ve siyasi sorumluluktan kaçtığını ileri sürdü.

Alas, kurulduğu günden bugüne halk ve memleket yararına tek bir adım atamadığını, aldığı her kararda ülkeyi daha büyük kaoslara sürüklediğini ileri sürdüğü bu zihniyetin yapması gereken tek şeyin istifa edip erken seçimin önünü açmak olduğunu savundu.

Genel grev ve eylemlerin hükümetin istifasını ve seçim tarihinin belirlenmesini sağlayana kadar devam etmesi gerektiğini savunan Alas, seçim kararı alınmadan sona erecek bir eylemlilik sürecinin bu hükümetin bugüne kadar yaşattığı kaosun devamı anlamına geleceğini iddia etti.