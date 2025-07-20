Wipha Tayfunu nedeniyle Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde en yüksek seviye olan T10 fırtına uyarısı verildi.

Çin basınındaki haberlere göre Hong Kong Gözlemevi, rüzgar hızının saatte 118 kilometreyi aşabileceğini bildirdi.

Gözlemevi, Hong Kong'da en yüksek seviye olan T10 uyarısının en son 2023'te verildiğini açıkladı. Kentte liman ve hava trafiği durdurulurken yüzlerce uçuş iptal edildi, feribot seferleri askıya alındı.

Yetkililer, deniz seviyesinin yükselmesi ve şiddetli yağışlar sebebiyle su baskınlarına karşı uyarıda bulundu, kent sakinlerinden evlerinde kalmaları istendi.

Wipha Tayfunu'nun Hong Kong'un yanı sıra Çin ana karasında da etkili olması bekleniyor.

Çin Meteoroloji İdaresi, güneydeki Guangdong eyaletini etkisine alacağı öngörülen tayfun dolayısıyla 4 aşamalı uyarı sisteminin ikinci en yüksek seviyesi olan "turuncu alarm" ilan etti.

İdare, kıyı bölgelerinde toprak kaymaları ve sel riskine karşı hazırlık yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 14'e çıktı

Öte yandan Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığından yetkililer, ülkedeki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Yağışlar sonucu oluşan afetler nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, 12 kişinin ise kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, etkilenen bölgelerde yaklaşık 3 bin 840 kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Güney Kore'nin büyük bölümündeki yağışların bugün itibarıyla durduğunu belirten yetkililer, ülke genelinde şiddetli yağışlara yönelik yapılan uyarıların kaldırıldığını aktardı.