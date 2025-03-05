Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve kraliçesi Maxima’nın, dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslara geniş bir şekilde yer verdi.

Gazeteler Hollanda Kralı’nın ilk kez adaya ziyaret gerçekleştirdiğine de dikkati çektiler.

Hollanda Kralı Williem-Alexander’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Başkanlık Sarayı’nda ilk önce baş başa görüştüğünü, daha sonra ise heyetler arası görüşmeye geçildiğini yazan gazete bunların ardından ise iki yetkilinin, basına açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Gazete Hollanda Kralı ile Hristodulidis arasındaki görüşmede, iki ülke arasında ekonomi, savunma, sığınmacı, tarım, eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğinin derinleştirilmesi yöntemleri üzerinde durulduğunu yazdı.

Habere göre Hollanda Kralı Williem Alexander basına yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın, Orta Doğu ve Kuzey Afrika kavşağında Avrupa’nın köprüsü olarak oynadığı role vurgu yaptı.

Güney Kıbrıs’ın coğrafik konumundan söz eden Williem, Güney Kıbrıs’ın ayrıca sığınmacı akını problemini kontrol altında tutma gereksinimi de dahil olmak üzere bölgedeki zorlukların farkında olduğunu belirtti.

Kral Williem, güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla Güney Kıbrıs’ın yaptıklarının önemli olduğunu vurguladı ve iki ülkenin, özgürlük, demokrasi, insan hakları ve iyi yönetimin ileriye götürülmesi için ortaklaşa çalışması gerektiğini de ifade etti.

Hollanda Kralı 1974 yılındaki “trajik bölünmeden” söz ederek birçok ailenin, bu “bölünmenin” işaretlerini günümüze kadar taşımaya devam ettiğini, duyguların ise derin olduğunu savundu.

Tüm Kıbrıslıların geleceği için diyaloğun gerekli olduğunu ifade eden Williem ülkesinin; Birleşmiş Milletlerin, Kıbrıs sorununa daimi çözüm sağlanması hedefli sürecini desteklediğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise yaptığı açıklamada Hollanda Kralı Williem’in ziyaretini tarihi olarak nitelendirirken bu ziyaretin çok önemli bir dönemde gerçekleştirildiğine de dikkati çekti.

İkili ilişkilerin çok yüksek düzeyde olduğunu belirten Hristodulidis, Kraliyet çiftinin Güney Kıbrıs’ta bulunmasının bu durumun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Heyetler arasındaki görüşmede, ekonomi, savunma, sığınmacı, tarım, kültür alanlarında ilişkilerin daha da derinleştirilmesi yöntemlerinin ele alındığını söyleyen Hristodulidis, Avrupa Birliği’yle ilgili ortak konuları da görüştüklerini ifade etti.

Hristodulidis açıklamasında son yıllarda Hollanda’da öğrenim gören öğrenci sayısının arttığını her yıl 700-800 öğrencinin eğitim almak için bu ülkeye gittiğini belirtti.

Hristodulidis, Baf’taki iki ülke arkeologlarının yürüttükleri çalışmalardan da söz etti.

-Kraliyet çifti ve Hristodulidis çiftinden karşılıklı hediye

Fileleftheros gazetesi haberinde ayrıca Hollanda Kraliyet çiftinin, Hristodulidis çifti ile baş başa görüşmesinde karşılıklı hediyelerin de sunulduğunu yazdı.

Hollanda Kraliyet çifti, Hristodulidis çiftine, lalelerden oluşan iki adet Kraliyet Delft vazosu ile Kraliyet çiftinin imzasını taşıyan fotoğraf hediye ederken Hristodulidis çifti ise 87 yaşındaki Kıbrıslı sanatçı Lazaris Argiru tarafından hazırlanan ve barışın simgesi iki güvercini tasvir eden, Kıbrıs topraklarındaki doğal renkli taşlardan yapılan mozaik hediye etti.

Kraliçe Maxima için ise hediye olarak Lefkara’dan gümüş “Gülümdanlık” seti seçildi.

Kraliçe Maxima ve Hristodulidis’in eşi Fillipa Karsera Hristodulidis görüşme öncesinde de Başkanlık Sarayı bahçesinde gezinti yaptı.

-Hollanda Kralı Dimitriu ile de görüştü

Fileleftheros gazetesi Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Kraliyet çiftini kabul ettiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, Kraliyet çiftini kabul ederken ortak değerlerin korunması ve güçlendirilmesi hedefiyle iş birliğinin önemini vurguladı.

Dimitriu, Kraliyet çiftine meclisi de gezdirirken çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kraliyet çiftinin ziyaretini tarihi olarak nitelendiren Dimitriu ilke ve değerlerin korunmasının önemini de vurguladı.

Hollanda Kralı Williem ise kabulü ve misafirperverliği nedeniyle Dimitriu’ya teşekkürlerini sundu.

-Kraliyet çiftinden patates tarlalarına ilgi

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Hollanda Kraliyet çiftinin dün ayrıca Larnaka’ya bağlı Ksilofagu köyündeki patates tarlalarını ziyaret ettiğini ve çiftçilerden bilgi aldığını yazdı.

Kraliyet çiftine, Tarım Bakanının da eşlik ettiğini yazan gazete ziyaret nedeniyle patates tarlalarının, limuzinlerle dolduğunu belirterek bunun, çok da alışılageldik bir durum olmadığına dikkati çekti.

Kraliyet çiftinin patates tarlalarına ilgi göstermesinin pek de tesadüf olmadığını yazan gazete birçok çiftçinin Hollanda’dan patates tohumu temin etmesi üzerine Kraliyet çiftinin bu konuya ilgi duyduğunu belirtti.

Habere göre Kraliyet ailesi tarafından tarlası ziyaret edilen çiftçi ise yaptığı açıklamada bu ziyaretten önere olduğunu dile getirdi.

Kraliyet çifti patates tarlalarının ardından Liopetri’de bulunan patates paketleme tesisini de ziyaret etti.

-Kral Williem Güney Kıbrıs’a geldiği uçağı kendisi kullandı

Fileleftheros gazetesi “Hollanda Kralı Pilotluk Yaparak Kıbrıs’a Geldi” başlıklı bir başka haberinde ise Hollanda basınına dayanarak, Kral Williem’in, Güney Kıbrıs’a “yardımcı pilotluk” yaparak geldiğini yazdı.

1987 yılında pilotluk izni alan Hollanda Kralı Williem’in, Güney Kıbrıs’a gelmek için kendisini ve eşini taşıyan kraliyet uçağına yardımcı pilotluk yaptığını yazan gazete Williem’in 20 yıl boyunca KLM şirketinin ticari uçuşlarında yardımcı pilotluk pilot olarak görev yaptığını belirtti.