Gönyeli’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan İsmet Keklik dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 22 Nisan saat 15.45 sıralarında Gönyeli’de Genç Park içerisinde bisiklete binmek için çantasını yere bırakan B.P’nin çantasından 7 bin TL ve 10 euro para çaldığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’daki evinde tespit edildiğini, yapılan aramada 5 bin 500 TL ve 10 euro bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının sirkat suçunu işlerken görüldüğünü söyledi.

Polis, ayrıca zanlının ifadesinde de yerdeki çantadan para çaldığını kabul ettiğini belirtti. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 16 Aralık 2019 tarihinden beri 2 bin 321 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydeden polis, aleyhine getirilen sirkat davasını kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.