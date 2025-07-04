KKTC’de izinsiz kaldığı tespit edilerek tutuklanan Emenuel Jaruuma mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, Emenuel Jaruuma'nın 28 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Eylül 2023 tarihinden beri 639 gün ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarıldığını, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde İçişleri Bakanlığına bağlı muhaceret şubesinden ifade temin edildiğini, ihraç işlemleri için yazışmalar yapıldığını belirtti. İhraç talebiyle yazılan yazıya henüz cevap gelmediğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Okul için ülkemdeki tüm mal varlığımı sattım. Yüzde 25 burslu olmaması rağmen okul ve kira fiyatları uçtuğu için masraflarla baş edemedim. Okuluma devam etmek istiyorum, beni deport ederseniz bunu yapamam, ikinci bir şans istiyorum. Sadece 2 aya ihtiyacım var. İşlerimi yoluna koyacağım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.