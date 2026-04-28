Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Hindistan vatandaşı Nishanbir Singh Sandhu dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Enis Sabit olguları aktardı.

Polis, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00 Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, ülkesine dönmek istediğini söyleyen zanlının yapılan soruşturmasında, 2026 Nisan ayı içerisinde Lefkoşa'da tespit edilemeyen bir yerden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC topraklarına gizlice girdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, yapılan muhaceret sorgulamasında adaya herhangi bir giriş çıkışının olmadığının belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlının adada herhangi bir statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 17 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.