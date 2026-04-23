Lefkoşa'da meydana gelen " vahim zarar, mülke tecavüz, kasti hasar, tecavüzi alet taşımak, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket "suçlarından tutuklanan 37 yaşındaki Ümit Ertuğrul dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 18 Nisan 2026 tarihinde saat 18.10 raddelerinde Lefkoşa'da, Şht. Mustafa Alirıza Sokak üzerinde 125 miligram alkollü içki tesirinde olduğu bir esnada bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayıp uygunsuz tavr-ı harekette bulunduktan sonra üvey kardeşi olan 43 yaşındaki isminin baş harfleri E.T. olan kadının vücudunun muhtelif yerlerine müteakip defalar vurarak dişlerinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının akabinde ikametgahın giriş kapısını kırdığını ve ikametgah içerisine girerek buzdolabını tahta saplı keser ile kırıp 32 bin TL hasara uğrattığını ifade etti.

Polis, zanlının olay yerine giden polis ekipleri tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, aynı tarihte müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde muayene edildiğini, sağ dirsek sağ ve sol dizde darp izi mevcut olduğunu ve ön iki dişte kırık olduğuna dair rapor alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının geçmişte benzer suçlardan sabıkaları olduğunu, en son 2025 yılı Kasım ayında benzer suçlardan dolayı 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Beni çıldırttılar, attıkları mesajlarla tahrik ettiler” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Öte yandan zanlı Ümit Ertuğrul’un 5 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa Türk Belediyesine ait halka açık olan ve yeni yapılan tuvaletin aynalarını kırarak, 20 bin TL hasar vermiş, aynı gün bir şahsa ait aracın camını kırmış ve tutuklanarak, mahkemeye çıkarılmıştı.