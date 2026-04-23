Gönyeli’de meydana gelen mülke tecavüz ve kasti hasar suçlarından tutuklanan Hasan Çevikbilek dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olguları aktardı. Polis, İskele’de sakin zanlının 21 Nisan’da saat 01.30 sıralarında Gönyeli’de yaşayan kız arkadaşının evine balkondan girerek, kendisini aldattığı gerekçesiyle inşaat demiriyle balkon kapısının camını kırarak, mülke tecavüz ve kasti hasar suçlarını işlediğini söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün İskele’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının suçunu itiraf eden içerikte gönüllü ifade verdiğini, demir sopanın olay yerinde bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının benzer değil farklı suçlardan kaydı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Normalde böyle biri değilim, karıncayı dahi incitmem” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.