Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefke’ye bağlı Gemikonağı köyünden bazı duyarlı vatandaşlarımız köyün içinde bulunan ve ‘Hal saha Çemberi’ olarak adlandırılan kavşakta sürekli kaza yaşandığını ancak hiçbir yetkilinin bir önlem almadığını belirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Bölge sakinleri, “Bu Çember olmayan adı çember olan çemberde her gün kaza oluyor. Allah korusun İlle de birinin ağır yaralanması veya ölmesi mi gerekir” diyerek Gemikonağı halı saha çemberine hız kısıtlayıcı kasis koymak gerektiğini ifade ettiler.

“Ya da buraya bir ‘DUR’ çizmek o kadar zor mu? Bir dur çìzgìsìnì bile çekmediler....Alacağız boya da gelelim beraber birer DUR ÇIZGÌSÌ olsun çizelim... Araç sürücüleri LAÜ’den gelir aşağıdan tabba girer çembere... Lefke’den gelenle çarpışır.. Dur çizgisi çekilse belki görürler ve yavaşlarlar”” diyen bölge sakinleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi ve Lefke Belediyesi’ni göreve davet ettiler.