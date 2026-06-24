Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı basın brifingi, dün tatbikatın kara safhası öncesinde Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda gerçekleştirildi.

İlk olarak, Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okunan brifinge, askeri erkanın yanı sıra Gönyeli ailesi de katıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, brifingde verdiği bilgide, icra edilecek tatbikat türünün, arama ve kurtarma olması nedeniyle arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Görgülü, tatbikatın amacının, arama-kurtarma unsurlarının koordinasyonla birlikte çalışmasını sağlamak, arama-kurtarma imkan kabiliyetini fiilen denemek ve arama-kurtarma personeli eğitmek, insani yardım harekatı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki iş birliğini denemek ve geliştirmek olduğunu belirtti.

Tatbikatın kara safhasının dün, 101 Evler bölgesindeki bir numaralı vatan sahasında gerçekleştirildiğini kaydeden Görgülü, deniz safhasının ise bugün Gazimağusa açıklarında, Dipkarpaz'ın güneydoğusundaki iki numaralı zafer sahasında ve Gazimağusa’nın doğusundaki üç numaralı bayrak sahasında icra edileceğini kaydetti.

Görgülü, tatbikatın deniz safhasında Gazimağusa açıklarında KKTC karasuları dışında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde çok sayıda göçmen bulunan bir kuru yük gemisi ile bir ticari yatın çarpışması sonrasında kazazedelerinin kurtarılması ve kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi senaryolarının icra edileceğini belirtti.

Görgülü, deniz safhasındaki üçüncü senaryonun ise KKTC karasularında 3 numaralı sahada icra edileceğini söyledi. Görgülü, bu senaryoda KKTC karasularında, Gazimağusa açıklarında İlmir'den Kalecik istikametine giden bir akaryakıt tankeri ile Gazimağusa’dan Mersin istikametine giden bir ticari geminin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılacağını kaydetti.

Tatbikata Türkiye Cumhuriyeti’nden 10, KKTC’den 4 koordinasyon merkezinin fiilen iştirak edeceğini söyleyen Görgülü, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’ndan 6 adet uçar unsur, 1 adet yüzer unsur ve 1 kurtarma timinin tatbikatta yer alacağını söyledi.

Tümgeneral Görgülü, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’ndan 6 uçar unsur, 7 yüzer unsur ve 3 kurtarma timinin de fiilen tatbikata katılacağını belirtti.

Tümgeneral Görgülü, tatbikata Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2 hava unsuru, 5 yüzen unsuru ve 5 arama-kurtarma timinin fiilen katılacağını, toplamda 14 arama-kurtarma koordinasyon merkezi, 14 hava unsuru, 13 yüzen unsuru, 9 arama-kurtarma timi ile çeşitli sivil unsurların görev alacağını açıkladı.

Tümgeneral Görgülü, “KKTC ve anavatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları, gönül ve emel birliği içerisinde, her ortamda gece ve gündüz, karada, kara sularında veya uluslararası sularda, her yerde ve her zaman arama kurtarma harekâtı icra etmeye hazırdır.” dedi.